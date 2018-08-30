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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz gözaltına alındı

FETÖ'nün darbeci sözde 'Hava Kuvvetleri İmamı' firari Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da gözaltına alındı.

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ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.
 
"ADINI KEVİN OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ"
 
Ermeni basınında yer alan haberde Öksüz'ün Interpol tarafından arandığı dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.
(SABAH)

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