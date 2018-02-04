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Kemerburgaz'da kaza yapan lüks araç yandı

Kemerburgaz TEM Bağlantı Yolunda kaza yapan lüks araç yandı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

  • İHA
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Olay, saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZH 8458 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevler arabayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracı söndürdü. Lüks araç kullanılamaz hale geldi. Araç nedeniyle yolda bir müddet trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü

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