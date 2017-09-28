Emrah Serbes'in suçunu üstlenen Kenan Doğru’nun ifadesi ortaya çıktı: Aracı geç fark ettim

Emrah Serbes’in kullandığı araçla 2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazada suçu üstlenerek tutuklanan arkadaşı Kenan Doğru’nun kazadan sonra verdiği ifadeye Milliyet.com.tr ulaştı.

Doğru ifadesinde ‘Yol ıslaktı, öndeki aracı geç fark ettim. Frene basınca araç kontrolden çıktı’ demiş…

Kenan Doğru’nun ifadesi şöyle: ‘Aracı ben kullanıyordum. Emrah da yanımda oturuyordu. Hızım 130 kilometre civarındaydı. Öndeki aracı geç fark ettim. Şerit değiştirmeye çalıştım. Yolun ıslak olması sebebiyle frene basmama rağmen araç kontrolden çıktı öndeki araca çarptı. Emrah ile sunrooftan dışarı çıktık. Olmasını istemezdim. Hemen ambulans çağırdık.’