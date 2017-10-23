Bursa’da motosiklet sürücüsü gencin ölüm anı kask kamerasına yansıdı

20 Ekim tarihinde Eskişehir'den İnegöl ilçesine gezmeye gelen 34 yaşındaki Can Yontarım idaresindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, Mezit mevkiinde kontrolden çıkmış, savrulan motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra 5 metre sürüklenerek istinat duvarına çarparak durmuştu. Sağ bacağı kopan ve ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Video paylaşım sitelerinde, motosikletle sürat yaptığı anları paylaşan 34 yaşındaki Can Yontarım'ın son kaydı ise ölüm anı oldu. Yontarım'ın bacağının koptuğu kaza saniye saniye kendi kask kamerasına yansıdı.