Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kendi yerine atılan imza nedeniyle referandumda oy kullanamadı

Erzurum’da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine gelerek 1193 nolu sandıkta oy kullanmak isteyen Kader ismindeki kadın, listede kendi isminin olduğu yere başkasının imza atması nedeniyle oy kullanamadı. Duruma itiraz eden kadın, sandık görevlilerinden yardım istedi. Sandık görevlileri ise kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA