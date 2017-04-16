Kendi yerine atılan imza nedeniyle referandumda oy kullanamadı
Erzurum’da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.
- İHA
Erzurum Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine gelerek 1193 nolu sandıkta oy kullanmak isteyen Kader ismindeki kadın, listede kendi isminin olduğu yere başkasının imza atması nedeniyle oy kullanamadı. Duruma itiraz eden kadın, sandık görevlilerinden yardım istedi. Sandık görevlileri ise kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti.
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