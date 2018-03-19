Kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılardan 3 kişi tutuklandı Kastamonu ve Tekirdağ'da telefonla aradıkları kişiliere kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, dolandırıcılık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı.