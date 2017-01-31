Kendilerini polis olarak tanıtıp 1 milyon dolar gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim 2016 tarihinde Irak'ın Erbil şehrinde para transferi yapan bir firmanın kuryesinin otomobili 4 kişi tarafından Merter’de durduruldu. Kendilerini polis olarak tanıtan 4 şüpheli, trafik ışıklarında bekleyen kurye ve şoförüne silah doğrultarak kendi otomobillerine bindirdi. Diğer iki şüpheli de kuryenin otomobilini alarak olay yerinden uzaklaştı. Kuryenin çantasındaki 1 milyon doları ve 3 adet cep telefonunu gasp eden şüpheliler, iki kişiyi Güngören’de bırakıp kaçtı. Kuryenin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için uzun süre çalışma yürüttü. Polis, Esenyurt ve Zeytinburnu başta olmak üzere 6 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda gasp şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Eşref Ö.’nün de aralarında bulunduğu ve biri cezaevi firarisi olan 13 kişi gözaltına alındı.

Kendilerine polis süsü verip gasp etmişler

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, üzerinde siren ve çakar teçhizatı bulunan bir otomobil, bir çift kayıtsız plaka, 2 polis yeleği, telsiz, çelik yelek, 2 kelepçe, bıçak, cumhuriyet altını, altın kolye, 2 taşlı yüzük, 4 bin dolar ve peruk ele geçirildi. Ayrıca kuryeden 1 milyon dolar gasp eden 4 şüpheliden birinin olaydan sonra başka bir suçtan cezaevine girdiği öğrenildi. Öte yandan, kuryenin gasp edilmesinden sonra şüpheli İsmail Ç.'nin tanınmamak adına sakal bırakıp protez saç ve gözlük kullandığı belirlendi.

Gasp çetesi güvenlik kamerasında

Çetenin gasp olayından sonraki bazı görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çete üyelerinin kuryenin aracını Güngören’de bir yere park edip gasp ettikleri çantayla beraber kaçma anları görülüyor. Çete üyelerinin başka bir araca binerek uzaklaşmaları da görüntülere yansıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde ise, çete üyeleri bir otoparkta izlerini kaybettirmek için araç plakasını değiştiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.