Kendini 'MİT'çi' diye tanıtarak şantaj yoluyla para alan sahtekarlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, esnaf M.Ş.’nin iş yerine gelen G.Y. ve C.A., kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, esnafa uyuşturucu ticareti nedeniyle takip edildiğini, yanlarında getirdikleri uyuşturucu maddeyi iş yerinde bulmuş gibi işlem yapabileceklerini söyleyerek kendisinden 25 bin lira istedi. M.Ş.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, söz konusu kişileri takibe aldı. G.Y.'nin kullandığı 33 KHF 08 plakalı aracı şehir merkezinde durdurarak arama yapan ekipler, araçta geçersiz ibareli 393 adet 200 euro, 182 adet 200 lira ve 186 adet 50 lira buldu. Otomobilin bagajında ise aynı renk ve model araca ait olduğu tespit edilen ikiz plaka, 2 adet telsiz, değişik isimler adına düzenlenmiş kimlikler, 4 adet cep telefonu, G.Y. adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği ve sahte TSK personel tanıtma kartı ile araçta takılı sesli ve ışıklı ikaz cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. ve C.A., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.