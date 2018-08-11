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Kendisinden bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki İbrahim Yüksel, fındık bahçesinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlü köyünde yaşayan İbrahim Yüksel, dün sabah namazı için evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Yüksel, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Arama çalışmalarında başarılı olamayan Yüksel'in ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesinin ardından Yüksel'in köyün yakınındaki kırsal alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine arama çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştıran AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), dalgıç ekipleri ile dere yatakları ve ormanlık alana girerek arama çalışması yaptı.

Alanda eğitimli köpekler ile geniş çaplı arama yapan ekipler, Yüksel'i evinin 3 kilometre uzağındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel'in hayatı kaybettiğini belirledi.

Yüksel'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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