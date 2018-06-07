Kendisinden HDP ile ittifak yapmasının istendiğini söyleyen Akşener, akıl hocaları için, 'Çok garip bir grup' demekle yetindi

Millet İttifakı çatısı altında toplanan CHP, İP ve Saadet Partisi’nin, dışarıdan bir el tarafından bir araya getirildiği ve HDP'nin de ittifakın içerisinde olduğu ve akıl hocası tarafından dışarıda bırakıldığı İP Genel Başkanı Meral Akşener'in itirafıyla ortaya çıktı.



CHP’nin HDP için teşkilatlarına oy çağrısı yaptığının ortaya çıkmasıyla iyice belirginleşen gizli anlaşmayal ilgili İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’den Türkiye üzerine oynanan oyunu ve kurulan kirli ittifakı deşifre eden siyaset tarihine geçecek bir itiraf geldi. Akşener önceki akşam Habertürk'te, “HDP’nin de içinde yer aldığı İP, CHP ve SP’nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah Gül’ü çatı aday göstermemiz istendi” ifadelerini kullandı.



GÜL’Ü ÇATI ADAY İSTEDİLER



Akşener, Gül’ün aday gösterilmesini isteyen yapının kim olduğu sorularını ise kaçamak yanıtlar verirken, “çok garip bir grupmuş” demekle yetindi. Akşener, akıl hocalarının kim olduğunu açıklayamadı.



HDP ile İyi Parti’nin yan yana getirilmesinin istendiğini açıklayan Akşener, HDP, CHP ve Saadet Partisi’nin ittifaka razı olduğunu ifade etti. Daha sonra ise HDP’nin görünürde saf dışı bırakıldığı, ancak ittifakın gizli ortağı olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Akşener, kirli ittifakta HDP’yi kendisinin istemediğini iddia etti. HDP’nin görünürde ittifakın dışında bırakılması da, aslında oyunun bir parçası olarak yorumlandı.



'DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK' DE EMİRLE



İttifakın cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yaptıkları çağrı ile 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi. 3 aday, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' diyerek, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin tutuklu genel başkanına özgürlük istedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, insanların sözle terörist olmayacağını savunarak, Demirtaş’ın terörle bağlantısının olmadığını ileri sürdü. CHP’nin adayı Muharrem İnce de ilk mitinginde “Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutma” diye konuştu.



AKŞENER MASON LOCALARINI MI KASTETTİ



Yeni Şafak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener’in önce CHP’nin meşhur genel sekreteri ve ABD ile ilişkisi bilinen, Türkiye’deki Mason yapılanmasının önde gelen ismi, Fetullah Gülen’i 1960’lı yıllardan ölünceye kadar kollayıp koruyan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini ortaya koymuştu. CHP lideri, Akşener ile önce Gülek’in evinde daha sonrada Avcılar Hilton’da buluşmuş, ittifak kararı alındıktan sonra 15 CHP’li vekil İyi Parti’ye geçmişti. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in birlikte evinde yemek yedikleri Tayyibe Gülek’in ABD ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarını ilettiği ileri sürülmüştü. Gülek bu buluşmayı inkar etmişti.



İnce eleştirisi ortaklığı ifşa etti



HDP’li kimliği ile bilinen yazar Hayko Bağdat’ın “Muharrem İnce’yi desteklemek Türkiye’ye ihanettir” başlıklı yazısına HDP’lilerin tepki göstermesi kirli ittifakı gözler önüne serdi. Bağdat’ın yazısında “Biz HDP’liler” ifadesini kullanması da büyük tepki çekti. Taban olarak CHPli olan bazı sol kökenli isimlerin 24 Haziran seçimleri döneminde özellikle HDP’ye gönderilmesinin de HDP'nin ittifakın içinde olduğunun bir göstergesi olarak dikkatlerden kaçmadı. Bu isimlerden biri olan HDP İstanbul 2. Bölge 1’nci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabından Muharrem İnce’yi eleştirerek ittifakı bozan Hayko Bağdat’a ateş püskürmesi fotoğrafı tamamlayan bir unsur oldu. İnce’nin eleştirilmesine HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de “Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun diye boşuna dememişler" ifadeleriyle kirli işbirliğini açık etti.



İşte o itiraf



* AKŞENER: Abdullah beyi isteyen çok ilginç bir grup varmış. HDP’nin de içinde yer aldığı, Saadet Partisi’nin de CHP’nin de içinde yer aldığı… Hepimizin bir araya gelip Sayın Gül’ü aday göstermemizi isteyen…



* FATİH ALTAYLI: Kimmiş bu grup?



* AKŞENER: Ben sadece Kılıçdaroğlu ile görüştüm bu konuda Temel bey ile görüştüm, onların söylediği HDP’nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Burayı kim bozdu. Akşener bozdu. Bu nasıl bir şeydi onu da anlayabilmiş değilim. Ben bir prensip üzerinden hayır dedim. Sayın Gül ile ilgisi yok bu işin.



* FATİH ALTAYLI: Abdullah Gül’ün dış kaynaklı bir proje olduğunu mu söylüyorsunuz?



* AKŞENER: Hayır ondan bahsetmiyorum. Ben Türkiye’dekilerden söz ediyorum. Çok isteyen bir grup varmış ama birbirine benzemez bir grup.



* FATİH ALTAYLI: ‘Yetmez ama Evet’çi bir grup mu?



* AKŞENER: Hepsi var içinde. Şaşkınlık veren o.



Cindoruk’un rolü nedir



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 4 gün önce evinde ziyaret ettiği Hüsamettin Cindoruk'un kirli ittifaktaki rolü merak ediliyor. Eski TBMM Başkanı ve 28 Şubat'ın önemli aktörlerinden Hüsamettin Cindoruk'un Erdoğan liderliğinde 16 yılda çağ atlayan Türkiye'nin mevcut durumundan rahatsızlığı biliniyor. Yeni Şafak'ın ‘Büyük abi Cindoruk’ haberiyle bağlantılarını ortaya koyduğu Cindoruk, CHP-FETÖ ve darbe ilişkilerinin tartışıldığı dönemde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamıştı. 11 Haziran’da görüştüğü Kılıçdaroğlu’na “Tünelin ucunda ışık yok, CHP’ye büyük görev düşüyor” diyerek İstanbul-Ankara yürüyüşü öncesi taktik veren Hüsamettin Cindoruk’un FETÖ’yle ilginç bağlantısını Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı. FETÖ elebaşı Gülen’in 1994 yılından 17 Aralık 2013’e kadar avukatlığını yapan Orhan Erdemli’nin 23. Ağır ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçeye ulaşan Yeni Şafak, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un hem FETÖ hem de CHP’ye akıl hocalığı yaptığını deşifre etmişti.

(Yenişafak)