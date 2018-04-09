Kendisine mantı yapmayan annesini 112'ye şikayet eden kişi çağrı merkezi çalışanlarını şaşırttı
Sivas 112 Çağrı Merkezi'ne yıl içinde yapılan 1 milyonun üzerindeki çağrının yüzde 65'i asılsız çıktı. Asılsız çağrılar içinde kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden kişi, çağrı merkezi çalışanlarını şaşırttı.
- İHA
Sivas Acil Çağrı Merkezi'ne yıl içerisinde yapılan yaklaşık 1 milyon çağrının yüzde 65'ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden bir kişi de dikkat çekti.
Sivas'ta 3 yıl önce 6 acil çağrı alan kurumun çağrı merkezleri 112 numara ve ortak bir çağrı merkezinde bir araya getirildi. Yeni sistem ile acil durumlara daha erken ve daha kaliteli hizmet amaçlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sıkıntısı yine asılsız ihbarlar oldu.
Soda siparişi veriyorlar
Son bir yıl içerisinde Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi yaklaşık 1 milyon çağrı yapılırken bu çağrıların yüzde 65'ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrıların büyük bir kısmı ise çocukların eline verilen akıllı telefonlar ile gerçekleşti. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayetten, soda siparişine kadar bir çok ilginç ve gereksiz çağrı yer aldı.
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