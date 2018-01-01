Ağrı’da salgın hastalık Ağrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı. Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.