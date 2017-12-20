Kerim bebeği Esad kör etti

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guata’da 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor. Esed rejimine bağlı askerlerin ve yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla Doğu Guata’da halk füze saldırılarının altında yaşam savaşı veriyor.

Beşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’da yaşayan Kerim bebek 1 aylıkken füze saldırısı sonucu annesini ve sol gözünü yitirdi. Kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, 1 aydır yaşama tutunmaya çalışıyor.

DESTEK YAĞIYOR

Kerim bebek, ablukanın bitmesi için sosyal medyada paylaşılan mesajların sembolü oldu. Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları önceki gün sol gözlerini kapatarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı. Bölgeden Doğu Guta (EasternGhouta), Kerim ile dayanışma (SolidarityWithKarim) etiketleriyle atılan mesajlara Türkiye’den de destek geldi.

Türk kullanıcılar da “Kerim bebek seni görüyorum. Doğu Guta kuşatması bitsin” yazan Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajlar yayınlamaya başladı. Ailenin dramını anlatan videoyu paylaşarak yüzlerce tweet atılan kampanyada Kerim bebeğe destek büyüyor. Kerim’in babası Ebu Muhammed 5 çocuğunu doyurmakta zorlandığını belirtti.