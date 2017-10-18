Kerkük hezimeti IKBY’yi böldü
Erbil’de Kürt siyasiler, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük operasyonunda yaşanan hezimet nedeniyle birbirine girdi. Kerkük’ün kaybı KYB içerisinde yarılmayı derinleştirirken, Süleymaniye’de toplanan halk ise her iki tarafı da ‘ihanetle’ suçladı.
Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen gayrimeşru sözde referandum ısrarını sürdürerek Kerkük operasyonuna zemin hazırlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), işgal ettiği tartışmalı bölgeleri kaybetmenin şokunu yaşıyor. Hiçbir direniş göstermeden Kerkük başta olmak üzere Sicar, Dibis, Hanekin gibi bölgeleri Bağdat’a teslim eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri, birbirlerini ‘ihanetle’ suçladı. Süleymaniye’de her iki partinin de merkezi önünde toplanan halk ise Talabani ve Barzani ailesine hakaretler yağdırdı.
‘KDP VE KYB ANLAŞTI’
IKBY lideri Mesud Barzani’nin önceki gün hezimetten Kerkük’te mevzilerini terk eden KYB’li Peşmergeler’i sorumlu tutmasının ardından komutan Şeyh Cafer, tüm kararların Erbil’in bilgisi dâhilinde alındığını söyledi. Peşmerge’ye geri çekilme emrini kendisinin verdiğini belirten KYB’li komutan, “Barzani’nin durumdan haberi vardı” dedi. Kerkük harekâtı hakkında İngiliz Independent gazetesinde bir makale kaleme alan Patrick Cockburn de iddiayı doğruladı ve “İki ana Kürt partisi olan KDP ve KYB, Pazar günü yaptıkları toplantıda, çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştı” diye yazdı.
RESUL UTANÇ DUYUYOR
Referandum sürecinde KDP’ye en büyük desteği veren KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ise konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak Barzani’ye sadakatini bir kez daha gösterdi. Kerkük’te mevzilerden geri çekilen KYB Peşmergelerini suçlayan Resul, yaşananları ‘utanç’ olarak nitelendirdi ve “Parti içerisindeki bazı kara eller KYB yönetimine sormadan kendi şahsi çıkarları için Kerkük’ü işgal edenlerle iş birliğine girdi” dedi.
‘MESUD NEREDE’ İSYANI
IKBY’yi idare eden siyasiler birbirini suçlarken, Süleymaniye’de toplanan Kürtler her iki tarafı da protesto etti. Kentteki KYB merkezi önünde “Bizi sattınız” diye bağıran vatandaşlar, KDP temsilciliğine doğru ilerledi. Burada da “Mesud Barzani nerede” sloganıyla Erbil’i eleştirdi. Öte yandan, Irak’ta İdari Mahkeme, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınmasını onayladı. Yargı kararının ardından açıklama yapan KYB Sorumlusu Aso Mamend ise valiliğinin kendi kotaları dâhilinde olduğunu belirterek, birkaç gün içerisinde yeni Kürt valinin seçileceğini ifade etti.
Irak Ordusu zafer ilan etti
Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) elinde bulunan ve tartışmalı olarak kabul edilen bölgelere yönelik yapılan askeri harekâtta bütün hedeflerde başarıya ulaşıldığını duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan bir Iraklı komutan Peşmegeler’in Haziran 2014 yılındaki sınırlara geri çekildiğini belirterek operasyonun sonlandığını söyledi. Öte yandan, önceki gece Musul Barajı çevresinde Peşmergeler ile Haşdi Şabi arasında yaşanan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Çatışmada hayatını kaybedenler arasında Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ahmed Ubeydi’nin de olduğu öğrenildi.
‘Petrol için savaş yok’
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi Üyesi ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Ala Talabani, Kerkük kentine yönelik bir harekat gerçekleştireceği iddialarını yalanladı. Partisinin resmi internet sitesinde bir açıklama yapan Talabani, “KYB olarak Kerkük’ün çalınan petrolü için savaşmayacağız. Irak Petrol Bakanlığı, detaylı bir şekilde Kerkük’ten ne kadar petrolün ihraç edildiğini biliyor” ifadelerini kullandı. Kerkük’te meydana gelenlerin referandum kararının bir sonucu olduğunu vurgulayan Talabani, “Kerkük’te referandumun yapılmamasını, savaş ve şiddetten uzak tutulmasını talep ettiğimiz vakit, ihanetle suçlandık” dedi.
Kerkük’te demografi aslına dönüyor
Kerkük’ün Irak Ordusu ve Haşdi Şabi müdahalesi sonrasında Peşmerge kontrolünden çıkmasının ardından yıllar önce Bağdat’a göç etmek zorunda kalan Türkmen ve Araplar evlerine dönmeye başladı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentin girişinde uzun kuyruklar oluşurken, topraklarına dönen Türkmen ve Araplara kimlik kontrolünün ardından Kerkük’e giriş izni verildi. Şehre giriş yapan sivillerin araçlarına Irak bayrağı astığı görülürken, iş yerlerinin açık olduğu bölgede yaşamın normale döndüğü gözlemlendi.
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