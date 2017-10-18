Kerkük hezimeti IKBY’yi böldü

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen gayrimeşru sözde referandum ısrarını sürdürerek Kerkük operasyonuna zemin hazırlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), işgal ettiği tartışmalı bölgeleri kaybetmenin şokunu yaşıyor. Hiçbir direniş göstermeden Kerkük başta olmak üzere Sicar, Dibis, Hanekin gibi bölgeleri Bağdat’a teslim eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri, birbirlerini ‘ihanetle’ suçladı. Süleymaniye’de her iki partinin de merkezi önünde toplanan halk ise Talabani ve Barzani ailesine hakaretler yağdırdı.

‘KDP VE KYB ANLAŞTI’

IKBY lideri Mesud Barzani’nin önceki gün hezimetten Kerkük’te mevzilerini terk eden KYB’li Peşmergeler’i sorumlu tutmasının ardından komutan Şeyh Cafer, tüm kararların Erbil’in bilgisi dâhilinde alındığını söyledi. Peşmerge’ye geri çekilme emrini kendisinin verdiğini belirten KYB’li komutan, “Barzani’nin durumdan haberi vardı” dedi. Kerkük harekâtı hakkında İngiliz Independent gazetesinde bir makale kaleme alan Patrick Cockburn de iddiayı doğruladı ve “İki ana Kürt partisi olan KDP ve KYB, Pazar günü yaptıkları toplantıda, çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştı” diye yazdı.

RESUL UTANÇ DUYUYOR

Referandum sürecinde KDP’ye en büyük desteği veren KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ise konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak Barzani’ye sadakatini bir kez daha gösterdi. Kerkük’te mevzilerden geri çekilen KYB Peşmergelerini suçlayan Resul, yaşananları ‘utanç’ olarak nitelendirdi ve “Parti içerisindeki bazı kara eller KYB yönetimine sormadan kendi şahsi çıkarları için Kerkük’ü işgal edenlerle iş birliğine girdi” dedi.

‘MESUD NEREDE’ İSYANI

IKBY’yi idare eden siyasiler birbirini suçlarken, Süleymaniye’de toplanan Kürtler her iki tarafı da protesto etti. Kentteki KYB merkezi önünde “Bizi sattınız” diye bağıran vatandaşlar, KDP temsilciliğine doğru ilerledi. Burada da “Mesud Barzani nerede” sloganıyla Erbil’i eleştirdi. Öte yandan, Irak’ta İdari Mahkeme, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınmasını onayladı. Yargı kararının ardından açıklama yapan KYB Sorumlusu Aso Mamend ise valiliğinin kendi kotaları dâhilinde olduğunu belirterek, birkaç gün içerisinde yeni Kürt valinin seçileceğini ifade etti.