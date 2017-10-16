Kerkük son dakika haberleri! Kerkük nerede Irak son dakika geliþmeleri

Kerkük Irak son dakika geliþmeleri takip ediliyor. Kerkük son dakika haberleriniz sizler için derledik. Kerkük nerede neler oluyor sorularýnýn cevaplarý merak ediliyor. Barzani’nin sözde referandumunun yankýlarý devam ediyor.Dýþiþleri Bakanlýðý, 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) son dönemde yaptýðý vahim yanlýþlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barýþý bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce (sýðýnak) bulmasýna vesile olanlar tarafýmýzdan da sorumlu tutulacaktýr.' uyarýsýnda bulundu. Kuzey Irak referandumu 1 Kasým’da gerçekleþti. Türkiye’nin de aralarýnda bulunduðu birçok ülke referandumun olmamasý gerektiði yönünde uyarýlarda bulundular. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani bu uyarýlarý dinlemeyip, yasa dýþý referandumunu gerçekleþtirdi. IKBY'nin sözde referandumu sonrasý Kerkük'ü ele geçirmek için harekete geçen Irak hükümeti 15 Ekim’de akþam saatlerinde resmi olarak Kerkük operasyonunu baþlatmýþtý. Operasyona halen devam ediyor. Irak güçlerinin, Kerkük'ün bazý bölgelerinde kontrolü saðlayarak ilerlemeye devam ettiði bildirilmiþti. Peþmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boþaltýlan mevzilere yerleþip, zýrhlý araçlarla ana caddelerde denetimi saðladý. Kerkük'ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarý da federal polis güçlerince indirildi. Son edinilen bilgiye göre Irak'ýn Kerkük kentinin Vali Yardýmcýsý Rakan Cuburi tarafýndan yönetildiði bildirildi. Kerkük son dakika haberlerini sizler için derledik.

Bakanlýktan "Kerkük'teki geliþmeler ve Irak hükümetinin tutumu hakkýnda" baþlýðýyla yapýlan açýklamada, Irak hükümetinin, Kerkük'te anayasal egemenliðini tesis etmek üzere attýðý adýmlarýn yakýndan takip edildiði belirtildi.

"Irak hükümetinin, Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarýna müsamaha gösterilmeyeceðine, bunlarýn mobilize edilmesinin savaþ ilaný telakki edileceðine iliþkin açýklamasýný memnuniyetle karþýlýyoruz" ifadelerinin kullanýldýðý açýklamada, þu deðerlendirmelere yer verildi:

Peþmerge, kent merkezinden çekildi, PKK'lý teröristler Kerkük'te sipere yattý

"IKBY’yi son dönemde yaptýðý vahim yanlýþlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barýþý bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce (sýðýnak) bulmasýna vesile olanlar tarafýmýzdan da sorumlu tutulacaktýr.

Bu vesileyle, Irak’ýn siyasi birliðinin ve toprak bütünlüðünün korunmasýna atfettiðimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarýndaki PKK mevcudiyetinin sonlandýrýlmasý baðlamýnda Irak Hükümeti ile her türlü iþ birliðine hazýr olduðumuzun altýný çiziyoruz."

Açýklamada, Türkiye'nin, Irak'ta kalýcý barýþ ve istikrarýn tesis edilebilmesini teminen atacaðý adýmlarda Irak hükümetinin yanýnda yer alacaðýnýn altý çizildi.

KERKÜK SON DAKÝKA HABERLERÝ

AA muhabirine konuþan Türkmen milletvekili Casým Muhammed Cafer, "Ordu ve polis güçleri, Kerkük kent merkezine girmedi. Dün ve bugün yaþananlar, Kerkük-Baðdat yolu üzerinde, petrol ve doðal gaz þirketleriyle askeri üs gibi stratejik yerlerde kontrolün saðlanmasýdýr." dedi.

"Valilik, halen geçici olarak Vali Yardýmcýsý Rakan Cuburi tarafýndan yönetiliyor." diyen Caferi, Baþbakan Haydar el-Ýbadi'ye "Kerkük'e yeni bir vali seçip meclise göndermesi" çaðrýsýnda bulundu.

Vali Yardýmcýsý Cuburi'nin Kerküklü Sünni Arap asýllý olduðu biliniyor.

Irak meclisi, 14 Eylül Perþembe günü Kürdistan Yurtseverler Birliði (KYB) üyesi olan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i oy çokluðuyla görevinden azletmiþti.

PEÞMERGE ÇEKÝLÝYOR

Irak ordusu ve federal polis güçleri sabahýn erken saatlerinde güneyden ilerleyerek, K1 Askeri Üssü, Baba Gürgür Petrol Yataðý, Kerkük Kuzey Petrol Þžirketi, KYB'nin 70'inci Tugay üssü ve Kerkük Havalimaný'nda denetimi tamamen saðladý. Peþmerge'den silah alan terör örgütü PKK'lý teröristler, ellerindeki silahlar ile kent merkezindeki bazý cadde ve sokak baþlarýný tuttu.

Kürdistan Yurtseverler Birliði'ne (KYB) baðlý Peþmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boþaltýlan mevzilere yerleþip, zýrhlý araçlarla ana caddelerde denetimi saðladý.

Kerkük'ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarý da federal polis güçlerince indirildi.

Kente Irak ordusu ve federal polis güçleri girerken, Haþdi Þabi'nin ise cephe arkasýnda kaldýðý henüz Kerkük'e girmediði belirtiliyor.

Kerkük'ün iç kesimiyle Erbil ve Süleymaniye'ye giden yollarýn denetimi halihazýrda Peþmerge'de. Ancak kentin batýsýndaki Mekteb Halid Cephesi'nde ise çatýþma çýktýðý, söz konusu bölgeden dumanlarýn yükseldiði görülüyor.

Dükkanlarýn kepenk indirdiði kentte tam bir kaos ortamý hakim, mesai günü olmasýna raðmen iþ baþý yapýlmazken, okullar da kapalý.

Peþmerge'nin ani bir þekilde çekilmesine öfkelenen bazý kent sakini Kürtlerin ise gönüllü olarak ellerine silah alýp sokak baþlarýnda durduðu, Süleymaniye'ye dönen Peþmerge tanklarýnýn ise vatandaþlar tarafýndan devrildiði görüldü.

Öte yandan bazý Kerküklü aileler, oluþan kaos ortamýndan dolayý Erbil ve Süleymaniye'ye doðru hareket ediyor.

Kerkük'teki Türkmen mahalleleri ve parti binalarýnýn olduðu bölgelerde ise sessizlik hakim. Bazý Türkmenler ise parti binalarý ve sokaklarýnýn baþýnda olasý bir kaosa karþý tetikte bekliyor.

- PKK'lý teröristler sokak baþlarýnda

Peþmerge'den aðýr silah alan terör örgütü PKK'lý teröristlerin ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attýklarý görülüyor. PKK'lýlarýn Peþmerge'nin çekildiði kent merkezindeki bazý sokak baþlarýný tuttuðu, ellerine silah alan gönüllü Kürt sakinleri yönlendirdiði iddia ediliyor.

- Stratejik noktalar merkezi hükümetin elinde

Irak ordusu ve federal polis güçleri sabahýn erken saatlerinde güneyden ilerleyerek, K1 Askeri Üssü, Baba Gürgür Petrol Yataðý, Kerkük Kuzey Petrol Þirketi, KYB'nin 70'inci Tugay üssü ve Kerkük Havalimaný'nda denetimi tamamen saðladý.

PEÞMERGEDEN ÝTÝRAF: GERÝ ÇEKÝLMEK ZORUNDA KALDIK

Irak'ýn Kerkük kentindeki mevzilerinden çekilen Kürdistan Yurtseverler Birliði (KYB) Peþmerge Sorumlusu Vesta Resul, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadýðýndan dolayý çekilmek zorunda kaldýklarýný belirtti.

Resul, Kerkük'te kendi partisine ait yayýn organlarýna yaptýðý açýklamada, "Dün geceden bu yana karþýmýza hiç direnemeyeceðimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapýldý. 350 tank ve aðýr silahla 4 birliðimize saldýrýldý." dedi.

Cephanelikleri ve ellerindeki silahlarýn yetersiz olduðunu söyleyen Resul, bu durumu üstlerine bildirdiklerini ve çekilmek zorunda kaldýklarýný dile getirdi.

Öte yandan KBY'li Peþmerge Komutaný Aras Þeyh Cengi ise Kerkük'e baþlatýlan askeri operasyonun uluslararasý bir anlaþma çerçevesinde yapýldýðýný ileri sürdü.

Cengi, Irak ordusunun 2014 yýlý öncesinde bulunduðu bölgelere dönmek istediðini ifade etti.

Irak, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü ve K1 hava üssünü ele geçirdi

Irak ordusunun, Keyvan Askeri Üssü, K1 hava üssü ve Kerkük Kuzey Petrol Þirketi'nde kontrolü saðladýðý bildirildi.

Irak Savaþ Medya Aðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Ortak güçler, Baba Gürgür Petrol Yataðý ve Kerkük Kuzey Petrol Þirketi'nin tamamýnda kontrolü saðladý." denildi. Açýklamada ayrýca Kerkük'e baðlý Leylan nahiyesinde de denetimin saðlandýðý aktarýldý.

NELER OLMUÞTU?

Geçtiðimiz günlerde Irak’ýn kuzeyinde referandum meydana geldi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin referandum kararýna ABD ve IÞÝD'e karþý mücadele veren koalisyon içerisinde bulunan bazý ülkeler þu anda bir referandumun gerçekleþmesinin bu mücadeleyi baltalayacaðýný söylediler ve referandumun 2 yýl ertelenmesini istediler. Iraklý Þii lider Mukteda el Sadr Kürt liderlere yazdýðý mektupta Irak'daki referandumun Kürtler için intihar olacaðý uyarýsýnda bulundu. Türkiye ve Ýran referandumun düzenlenmesine karþýydý. Ankara'dan yapýlan açýklamalarda referandumun tarihi bir hata olacaðý ve beraberinde sadece bölgesel deðil, küresel bir krizi getireceði uyarýlarý yapýldý.

Baþbakan Yýldýrým, ''Kuzey Irak'ta yarýn gerçekleþtirilecek referandum gayrimeþrudur, yok hükmündedir. Bu referandum nasýl sonuçlanýrsa sonuçlansýn, bunun hesabýný bu yanlýþta ýsrar edenlerden soracaðýz'' dedi. Binali Yýldýrým konuþmasýna, “Bu referandum, merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasýndaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bu referandum, bölgede var olan istikrarsýzlýðý, otorite boþluðunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaþayan insanlar ödeyecek. Belirli insanlarýn, yöneticilerin hýrsý, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanýna, Kürt kardeþlerimize bu zulmü reva görenler, elbette bunun hesabýný kendi halklarýna baþta olmak üzere, bu iþe karþý çýkan herkese vereceklerdir. Onun için bu iþlerin çözüm yolu; tek taraflý ve hiçbir þekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeþru bir referandum kararý deðildir. Bu iþin yolun oturup konuþmaktýr. Sorunlarý müzakere edip, suhuletle ele almaktýr." Cümleleri ile devam etti.

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðu'nun da katýldýðý New York'ta düzenlenen Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Dýþiþleri Bakanlarý Yýllýk Eþgüdüm Toplantýsý'nýn ardýndan ortak bir açýklama yapýldý.

IKBY'nin 25 Eylül'de referandum yapma kararýndan derin endiþe duyulduðu belirtilen açýklamada, "IKBY'ye Irak anayasasýna aykýrý olduðu ve mevcut terörle mücadele çabalarýný olumsuz etkilediði için referandumu iptal etmesi çaðrýsý yapýyoruz." ifadesine yer verildi.

Ancak Barzani kimseyi dinlemeyip referandumu gerçekleþtirdi.

25 Eylül'de yapýlmasý planlanan Iraklý Kürtlerin baðýmsýzlýk referandumunda ilk oyun kullanýldýðý açýklandý. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdýþýnda yaþayanlar elektronik oylarýný bugünden itibaren kullanýlabileceðini açýkladý. Saat farkýndan dolayý Çin'de elektronik oy verme iþlemlerinin baþladýðýný belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanýlmýþ oldu." dedi. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararýndan derin endiþe duyulduðunu bildirdi ve referandumun iptal edilmesi çaðrýsý yaptý.

Kuzey Irak'ta yapýlan tartýþmalý referandumun resmi sonuçlarý açýklandý.

Yüksek Seçim Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada 4 milyon 581 bin 255 kiþiden 3 milyon 305 bin 925 kiþi oy kullandýðý bildirildi. Açýklamaya göre geçerli oy sayýsý 3 milyon 85 bin 935 olurken yüzde 92.73 oranýnda evet, yüzde 7.27 oranýnda ise hayýr çýktý.

Referanduma katýlým yüzde 72 olarak açýklanmýþtý.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak'tan ayrýlmak için referandum düzenleme kararý almýþ ancak Baðdat yönetimi referandumun anayasaya aykýrý olduðunu ve iptal edilmesini istemiþti.

IKBY'nin referandumunu Baðdat yönetiminin dýþýnda, Türkiye ve Ýran da tanýmayacaðýný açýklamýþtý.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ombudsmanlýk Toplantýsýnda konuþtu. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Kuzey Irak'taki referanduma tepki göstererek, "Irak'ýn hem toplum, hem ülke olarak birliðe, beraberliðe ihtiyacý olan dönemde ayrýlýk adýmlarý asla kabul edilemez. Bu adým buram buram fýrsatçýlýk kokuyor. Referandumu sonucuna bakmaksýzýn yok hükmünde kabul ediyoruz ve gayrimeþrudur diyoruz" dedi.

IRAK’TAN IKBY’YE ÇAÐRI

Erbil merkezli Rudaw'ýn haberine göre Irak Baþbakaný Ibadi'nin ofisinden yapýlan yazýlý açýklamada, Erbil yönetimi ile diyaloga geçmek için önce yasa dýþý referandumun iptal edilmesi istendi.

Yapýlan yazýlý açýklamada, "Bölge, anayasal olmayan referandumun sonuçlarýný iptal etmeli, daha sonra Irak’ýn toprak bütünlüðünün güçlendirilmesi için ciddi müzakerelerde bulunmalýyýz" denildi.

MGK'DAN KUZEY IRAK BÝLDÝRÝSÝ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantýsýnýn ardýndan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararý almasýna iliþkin bir bildiri yayýnlandý.

"IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceðini açýkladýðý referandumun gayrimeþru niteliði ve kabul edilemezliði bir kez daha belirtilmiþtir." vurgusu yapýlan bildiride, þu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin milli güvenliðini doðrudan tehdit eden bu adýmýn, Irak'ýn siyasi birliði ve toprak bütünlüðü ile birlikte, bölgenin barýþ, güvenlik ve istikrarý i·çi·n de tehdit oluþturan vahim bir yanlýþ olduðu kuvvetle vurgulanmýþtýr. IKBY yönetimi, vaki·t varken referandum kararýndan vazgeçmeye davet edilmiþtir. Bu takdirde, Irak Merkezi· Hükümeti ile IKBY arasýndaki meselelerin görüþmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuþturulmasý iç·n Türkiye’nin elinden gelen katkýyý yapmaya hazýr olduðu kaydedilmiþtir.

Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ýn; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diðer toplumsal gruplardan oluþan çoðulcu yapýsýnýn, ancak ülkeni·n toprak bütünlüðü temeli·nde korunabileceði belirtilmiþtir. Türki·ye’ni·n yaný sýra, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi·, uluslararasý toplum ve Irak Merkezi Hükümeti·ni·n de kabul etmediði bu yanlýþta ýsrar edilmesi hali·nde, Kuzey Irak'la birlikte bölgemizin tamamýna zarar verecek vahim sonuçlarýn ortaya çýkmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu ifade edilmiþtir. Tüm ikazlarýmýza raðmen bu referandumun yapýlmasý halinde Türkiye, ikili ve uluslararasý anlaþmalardan doðan haklarýný mahfuz tutar."

Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Kalýn, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada, "Cumhurbaþkanýmýzýn baþkanlýðýnda yapýlan MGK ve Bakanlar Kurulundan sonra hatýrlatmakta fayda var: Türkiye, her zaman Irak Kürtlerinin yanýnda oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçlarý olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir" ifadesini kullandý.

ABD'nin DEAÞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan referandum ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. ABD'den yapýlan açýklamada: "Referandum çok riskli kontrol edilebilecek bir þey deðil." denildi. ABD'nin DEAÞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, planlanan Kuzey Irak referandumu hakkýnda çarpýcý ifadeler kullandý. McGurk, 'Referandum büyük riskler taþýyor ve bu ABD'nin kontrol edebileceði birþey deðil" ifadelerini kullandý. McGurk, referandumun sonuçlarýnýn çok büyük riskleri de beraberinde getireceðinin altýný çizdi.

IRAK REFERANDUMUNU HERKES ÝSTÝYOR MU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayý planladýðý baðýmsýzlýk referandumu öncesinde Kerkük’te Kürtler referanduma destek verirken, Türkmenler ise referandumu boykot edeceklerini belirtiyor. Kerkük’te Türkçe boykot afiþleri dikkat çekiyor. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, “Eðer ‘Hayýr’ oyunu kullanýrsak ‘referandumu tanýyoruz’ þeklinde yorumlanýr. Referandumu boykot ediyoruz” diyor.

IKBY’nin baðýmsýzlýk referandumuyla ilgili siyasi tansiyonun yüksek olduðu bölgelerin baþýnda Kerkük geliyor. DEAÞ tehlikesini henüz atlatan Kerkük’ün sokaklarý da týpký Erbil sokaklarý gibi Arapça, Kürtçe ve Ýngilizce propaganda afiþleriyle donatýlmýþ. Daha önce bayrak kriziyle gündeme gelen Kerkük kalesinde Irak bayraðý ile IKBY bayraðý yan yana bulunuyor. Her iki bayraðýn altýnda bulunan afiþlerde, “Kürdistan’ýn baðýmsýzlýðýna evet” sloganlarý yer alýyor. Kerkük ise referandum konusunda ikiye bölünmüþ durumda. Kerkük’teki Kürtler referandumda ‘Evet’ oyunu kullanacaklarýný belirtirken Arap ve Türkmenler ise referandumu boykot edeceklerini söylüyor...

IRAK REFERANDUMU BÝTTÝ MÝ?

25 Eylül'de yapýlmasý planlanan Iraklý Kürtlerin baðýmsýzlýk referandumunda ilk oyun kullanýldýðý açýklandý. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdýþýnda yaþayanlar elektronik oylarýný 23 Eylül'den itibaren kullanýlabileceðini açýkladý.

IRAK REFERANDUMU NEDEN YAPILDI?

Seçmenlere "Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi dýþýnda kalan Kürt yerleþimlerinin baðýmsýz bir devlet olmasýný istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin önünde ise iki seçenek olacak: "Evet" ve "Hayýr".

Soruda 'Kürt yerleþimleri' olarak tanýmlanan yerler, Kerkük, Diyala ve Ninova gibi farklý etnik gruplarýn yaþadýðý fakat Peþmerge kontrolü altýnda olan bölgeler.

Seçmenler referandumda oy verme noktalarýndan olduðu gibi internet üzerinden de oy kullanabildi.