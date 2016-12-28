Kerry'den İsrail'i daha da kızdıracak çıkış!
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yaptığı açıklamada, 'İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur' dedi.
- AA
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.
BMGK'da oylanan İsrail tasarısının kabul edilmesi konusunda Kerry, "BM'deki oylama, iki-devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." dedi.
Kerry, yeni yerleşim yerlerini savunan liderlerin, Filistinlilerin meşru taleplerini görmezden geldiklerini ve ideolojik buyruklarla hareket ettiklerini kaydetti.
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