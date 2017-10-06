Keşan'da kışla yakınında patlamamış havan topu mermisi bulundu

Keşan'a bağlı İzzetiye Mahallesi'ndeki General Fevzi Mengüç Kışlası yakınlarında bir çoban tarafından tarla içerisinde 81 mm çapında patlamamış havan topu mermisi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede havan topu mermisinin uzun süre toprak altında kalması nedeniyle tamamen paslandığı ve üzerindeki yazı ile rakamların silinmiş olduğu tespit edildi. Mermi incelenmek üzere askeri yetkililere teslim edildi.