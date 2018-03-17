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'Kesik baş cinayeti'nin sırrı 6 yıl sonra çözüldü! Dedikodu yapmasın diye...

Kayseri'deki sır cinayet 6 yıl sonra aydınlandı... Dedikodu yapmasın diye yaşlı kadını baltayla öldürüp boğazını kesmişler

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre 28 Nisan 2012 tarihinde Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Penpe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. 

Aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Penpe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 

6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. (27) ve F.B. (24) tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

YAŞLI KADINI BALTAYLA ÖLDÜRÜP BOĞAZINI KESMİŞLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre, yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurt dışında bulunduğu için, yakalanması için arama kararı çıkarıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN FAİLLER TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ
 
Öte yandan kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. 
 
Cinayete kurban giden Penpe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. 

 
Vahşi cinayetin şüphelileri olan F.B., S.B. ve F.B, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
 

 
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin, faili meçhul dosyaları araştırmaya devam ettiği bildirildi.

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