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Kesinleşmis 117 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İzmir Emniyet müdürlüklerinin operasyonu ile suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürme gibi suçlardan 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk yakalandı.

  • DHA
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Öztürk'ün yerini tespit etti. 'Tasarlayarak öldürme ve bu suça yardım', 'nitelikli öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürme ve bu suça yardım', 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk, İzmir'de yapılan operasyonla yakalandı. Ali Öztürk adiyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

 

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