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Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 'cinsel istismar', 'alıkoyma' ve 'suç eşyasını satın alma' suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ersin Demir (28), polisin çalışmasıyla yakalandı.

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Germencik Asliye Ceza ve Aydın Ağır Ceza mahkemelerince 2006 yılında 'kız çocuğuna cinsel istismar', 2009'da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 2010'da 'suç eşyasını satın alma' suçlarından hakkında açılan davalarda toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Ersin Demir'in yakalanması için polis çalışma yaptı.
 
Hapis cezasının 1 yıl önce kesinleşmesiyle aranan Demir'in, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşadığı belirlendi. Demir, dün akşam, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Demir'in, polisin kapıyı açması yönündeki uyarısı üzerine "Geliyorum" diyerek, arka taraftan kaçmaya çalıştığı belirtildi. Demir'in ayrıca yakalanmamak için evinin çevresine güvenlik kameraları taktırdığı da öğrenildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin Demir, tutuklandı.

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