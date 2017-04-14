Kesintisiz referandum için tüm ekipler sahada

Pazar günü yapılacak referandum için alınan sandık güvenlikleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da çalışmalarını tamamladı. Referandum günü, kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu. Tüm dağıtım bölgelerine ‘teyakkuz’ talimatı verilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile merkezin başında bir müsteşar yardımcısı sorumlu olarak bulanacak.

ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan Pazar günü enerji güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir sorun yaşanmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’nde bir araya gelerek kurulan anında takip sistemi ile 21 elektrik dağıtım şirketini ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlüğünü bu merkezden canlı yayınla takip edecek. Anında takip sistemi ile Türkiye’nin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, ilgili dağıtım şirketine anında sorulacak, kesintiye anında müdahale edilecek. Ayrıca TEİAŞ ve dağıtım şirketleri ekipleri tam kadro sahada olacak.

Pazar günü altyapı yenilenmesi ve bakım-onarım işlemleri nedeniyle yapılan planlı kesintiler de yapılmayacak.

İZİNLER KALDIRILDI

Elektrik dağıtım şirketleri referandum günü elektrikle ilgili sorun yaşanmaması için haftalar öncesinden çalışmalara başladı. Tüm izinlerin kaldırıldığı bölgelerdeki arıza bakım ve onarım ekiplerinin sayısı artırıldı. Dağıtım şirketleri bu süreçte teknolojiden de maksimum destek alacak. Uzaktan izleme merkezleri ile trafolarda herhangi bir arıza olması durumunda anında müdahale sağlanacak. Enerji Bakanlığı’nın uyarısı ile tüm arıza onarım ekipleri ve çağrı merkezleri tam kadro mesai yapacak.

YSK İLE ANINDA İLETİŞİM

Kurulan takip merkezi YSK ile de koordineli olacak. YSK ile koordinasyon sağlanarak, en hızlı müdahale imkanı sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler görevlendirilecek. YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına da takip merkezi koordinasyonunda dağıtım şirketleri tarafından yanıt verilecek.