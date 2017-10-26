Keşke ellerim kırılsaydı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davada savunmalar alınmaya devam ediyor. Örgütün ticari toplantılardan önce Fetullah Gülen’in kitaplarındaki ticaretle ilgili bölümlerin okunduğunu söyleyen TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Nalbant, savunmasında çok önemli ifadeler kullandı.

TOPLANTIYA GİTMESEYDİM

TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yapan Rızanur Meral’in konuşmasını ön sıralarda dinlediği iddia edilen Nalbant, “TUSKON’da önemli bir pozisyonda değildim. Toplantıda ise sıranın sonunda oturduğumdan ve yanımdakilerle konuştuğumdan ne konuşulduğunu duyamadım. Herkes alkışladığı için toplum psikolojisiyle ben de alkışladım. Ayaklarım kırılsaydı da TUSKON toplantısına gitmeseydim, ellerim kırılsaydı da alkışlamasaydım. Bütün kadınlar TUSKON’da vitrin olarak kullanıldı” diye konuştu.

BU BİR CASUSLUK FAALİYETİDİR

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk de Nalbant’ın çapraz sorgusunda daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği, “Özer Demircan (MAĞRİFED derneği genel sekreteri) beni aradı. Emniyette tanıdıklarım var, gözaltına alınacağımızın haberini verdi. Romanya’ya gidin dedi” şeklinde beyanını okudu. Bu ifadeyi baz alan Öztürk’ün, “Bu bir casusluk faaliyetidir. Espiyonajdır (gizli bilgi toplama faaliyeti). Tepki göstermedin mi?” şeklindeki sorusuna Nalbant, “Ne yapacağımı bilemedim.” diye yanıt verdi.