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Keşke evden çalışsam 

Farklı ülke halklarının çalışma şekilleriyle ilgili yapılan araştırmada Türk halkının yüzde 73’ünün evden çalışmak istediği belirlendi. Çalışmanın bir diğer ilginç sonucu ise iş başvurusu yapmaya kapalı ancak iş tekliflerine açık olduğumuz yönünde. 

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HER 10 TÜRK’TEN 7’SİNİN HAYALİ: 

Dünya genelinde 32 ülkeyi kapsayan çalışma şekilleri üzerine yapılan bir incelemeye göre Türk çalışanlarının yüzde 73’ünün evden çalışmak istediği ortaya çıktı. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi Randstad’ın araştırmasında işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında ise Yunanistan geldi. Yunanistan’ı Şili, Singapur ve Malezya gibi ülkeler takip ederken, Türkiye bu listenin beşinci sırasında yer aldı. 

TÜRKLER TEKLİFE AÇIK

Söz konusu incelemede Türk çalışanının yüzde 83’ünün geleneksel çalışma şeklini sürdürdüğü belirlendi. Araştırmadan çıkan bir diğer ilginç sonuç ise Türklerin iş başvurularına kapalı ancak tekliflere açık olduğu görüldü. Hazırlanan rapora göre Türklerin yüzde 45’i aktif olarak iş başvurusu yapmadı. Öte yandan, 32 ülke arasında evden çalışmak isteyenlerin oranının en düşük oldu ülke; yüzde 48 ile Hollanda olarak belirlendi. Hollanda’yı yüzde 51 ile Norveç’i yüzde 52 ile Almanya ve Danimarka takip etti. 

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