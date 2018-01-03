Kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kaptanpaşa köyünde ormancılık işiyle uğraşan Ömer Aktaş (48), kestiği ağacın altında kaldı. Olayı gören köydeki vatandaşlar AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Aktaş’ın cenazesi vatandaşların ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası ağacın altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.