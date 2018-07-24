KGM memur alımı yerleştirme tercih sonuçları KPSS 2018/6 KGM tercih başvuru sonucu sorgula

KGM yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl olacak? KPSS-2018/6 kılavuzu tercih sonuçları öğrenme ekranı erişime açıldı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan personel alımı için tercihlerini gerçekleştiren kamu adayları, ÖSYM'nin değerlendirmesine kilitlendi. Binlerce kişinin merakla sorguladığı KGM personel alımı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. KGM personel alımı sonuçları, binlerce kişinin merakla sorguladığı konular arasında yer alıyor. Karayolları bünyesine yapılacak olan alımlar için KPSS puanlarıyla başvuruda bulunan vatandaşlar, KGM personel alımı sonuçları sorgulamalarına başladı. ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2018/6 tercih kılavuzunun ardından Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan personel alımı 2018 için son başvurular 16 Temmuz tarihinde alınmıştı. Sözleşmeli personel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, KGM personel alımı sonuçlarını ilgiyle araştırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren KPSS-2018/6 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. 10 Temmuz'da başlayan tercihler, 16 Temmuz'da son bulmuş ve adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçlarını beklemeye koyulmuştu.



KGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin son başvurusunu 16 Temmuz tarihinde aldığı KGM sonuçları, adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM, KGM tercih sonuçları için herhangi bir tarih açıklamasında bulunmadı.



Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.kgm.gov.tr) öğreneceklerdir.



ÖSYM, KGM tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına henüz bir tarih bilgisi vermedi.







YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.



Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.



ATAMA NASIL YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.