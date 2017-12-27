KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nde arama
KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis arama yapıyor.
- DHA
667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında, önce kayyuma daha sonra da İstanbul Üniversitesi'ne devredilen üniversitenin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında arama yapılıyor. Rektörlük binasındaki odalarda yapılan aramaların ardından odaların mühürleneceği öğrenildi.
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