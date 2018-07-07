KHK ihraç listeleri açıklandı mı? Resmi Gazete giriş resmigazete.gov.tr

Başbakan Binali Yıldırım’ın KHK açıklamasından sonra KHK ihraç listeleri açıklandı mı sorusu gündeme oturdu ve Resmi Gazete giriş sayfası resmigazete.gov.tr adresi merakla araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete’nin internet sayfası resmigazete.gov.tr adresinde yoğunluktan dolayı erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Gün içerisinde Başbakan Binali Yıldırım KHK ile ilgili açıklama yapmıştı. Yıldırım; “"Son kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bugün yayımlanacağına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname." diye konuşmuştu.

SON KHK YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı seçiminde değişiliklik KHK'sı yayımlandı. Ant içme töreni, meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içerler.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, bu gece olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bir KHK yayınlanacağını, içinde Emniyet ve TSK ağırlıklı ihraçların yer alacağını bildirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki Başbakanlık Basın Merkezi'nde bir araya geldiği basın mensuplarıyla vedalaşma programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Son kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bugün yayımlanacağına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname." diye konuştu.

"Kararnamede ihraçların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, burada ihraçların da olacağını bildirdi.

"KHK'de terörle mücadeleye ilişkin düzenlemelerin de olacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru, ben burada, İl İdaresi Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda falan bazı yeni hükümler kondu. Bu hükümler çerçevesinde olağanüstü hal kalkmış olsa bile terörle mücadelede herhangi zafiyet yaşanmayacak. Böyle bir düzenleme var." dedi.

Yıldırım, "KHK'de gözaltı süreleriyle ilgili düzenleme olup olmadığı" sorusuna, "Gözaltı süreleriyle ilgili de düzenleme var, başka konularda da var ama detay hatırlamıyorum." karşılığını verdi.

"Kararnameyle hangi kurumlardan ihraçlar olacağına" ilişkin soruyu Yıldırım, "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı herhalde Emniyet ve TSK'dan." diye yanıtladı.

"Ahkam kesmem etik olmaz"

Yeni kabineye ilişkin soruya yanıt veren Yıldırım, "Kabinenin sahibi Cumhurbaşkanlığı, dolayısıyla nasıl bir kabine oluşturacak bekleyip göreceğiz. Yani onun adına burada ahkam kesmem etik olmaz. Söyleyecek de bir şeyim yok." diye konuştu.

Yıldırım, "Kabinede sürpriz isimlerin olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine, "Mutlaka ağırlıklı olarak, konularında söz sahibi insanları göreceğiz diye düşünüyorum. Uzmanlık alanları olan arkadaşlar olabilir ama nasıl olacak, kimler olacak, önümüzde 2 gün var." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına" ilişkin soruya Yıldırım, "Anayasa'ya göre bir veya daha fazla başkan yardımcısı atama hakkına sahip." karşılığını verdi.