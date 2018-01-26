Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisi tutuklandı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 23'ü tutuklanmaları, 28'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 13'ü Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta 11 ilde düzenledikleri operasyonda zanlılardan 51'ini gözaltına almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç´i söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız kimse rahatsız olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç´i söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız kimse rahatsız olmasın

İran'daki bin yıllık bu yapı şaşkına çevirdi

İran'daki bin yıllık bu yapı şaşkına çevirdi

Akdeniz'in her yerinde bu zehirli balık aranıyor

Akdeniz'in her yerinde bu zehirli balık aranıyor

Çift taraflı araba şaşkına çevirdi

Çift taraflı araba şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA