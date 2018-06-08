KHK ile kapatılan FETÖ dernek görevlilerine operasyon: 25 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Zühal İş ve Kadın Derneği, Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği, Mehtap Genç Akademi Derneği , Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ve Aktif Marmara Eğitimciler Derneğinde görevli 64 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda 25 kişi yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(Hürriyet)