KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapanlara yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında gözaltı karar verilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmenden 54'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 54'ünün gözaltına alındığı öğrenildi.