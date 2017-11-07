15 Temmuz sonrası KHK ile TSK'dan ihraç edilen yarbay Alkan CHP'den siyasete girdi Şehit cenazesi töreninde yaptığı provokasyon nedeniyle terör örgütü PKK ve FETÖ'den destek alan, Türkiye düşmanlarının propaganda malzemesi olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile TSK'dan ihraç edilen yarbay Mehmet Alkan, CHP'ye üye oldu.