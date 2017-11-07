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15 Temmuz sonrası KHK ile TSK'dan ihraç edilen yarbay Alkan CHP'den siyasete girdi

Şehit cenazesi töreninde yaptığı provokasyon nedeniyle terör örgütü PKK ve FETÖ'den destek alan, Türkiye düşmanlarının propaganda malzemesi olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile TSK'dan ihraç edilen yarbay Mehmet Alkan, CHP'ye üye oldu.

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CHP ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI
 
Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne geldi. Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yarbay Mehmet Alkan'a rozet takarak "aramıza hoşgeldin" dedi.
 
FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYADAKİ TETİKÇİLERİ TAM DESTEK VERMİŞTİ
 
Alkan'ın fotoğrafı, siyasilere yönelik yaptığı çıkışın ardından bütün FETÖ üyesi sosyal medya kullanıcıları tarafından profil resmi haline getirilmişti. FETÖ'nün tetikçisi Türk Solu Dergisi Mehmet Alkan için yürüyüş tertip ederken, derginin genel yayın yönetmeni Gökçe Fırat "Hepimiz Mehmet Alkan'ız" posterleri ile basın toplantıları yapmıştı. FETÖ'nün sesi Zaman Gazetesi'nde Yarbay Mehmet Alkan'ın provokasyonuna geniş yer ayırmıştı.

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