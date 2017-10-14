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KHK'larla ihraç edilen 63 eski emniyet mensubu eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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