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Kıbrıs haritaları BM'nin kasasında

Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunduğu haritalar, Birleşmiş Milletler'in çelik kasasına alınarak kilitlendi

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İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.

Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

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