Kıbrıs haritaları BM'nin kasasında

Kocaeli Üniversitesi’nde gergin seçim: 37 gözaltı

Kocaeli Üniversitesinde 24 Kasım tarihinde gerçekleşen ve usulsüz olduğu için iptal edilip 11 Ocak tarihine alınan Öğrenci Konseyi Seçimi olaylı bitti. Çıkan kavgada 37 kişi gözaltına alındı.