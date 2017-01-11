Kıbrıs haritaları BM'nin kasasında
Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunduğu haritalar, Birleşmiş Milletler'in çelik kasasına alınarak kilitlendi
- AA
İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.
Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
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