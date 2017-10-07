Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçan 'Kripto yüzbaşı'yı Yunan askerlerin karşıladığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve eşiyle kaçtığı Kıbrıs Rum Kesimi'ne sığınma talebinde bulunan Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman'ı Yunan askerlerinin karşıladığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gölcük ve Foça Deniz Üs Komutanlığında da çalışan Karaman, bir süre önce Mersin'deki TCG İskenderun gemisinde görevlendirildi.

FETÖ'nün sözde mahrem abileriyle 2010'dan 15 Temmuz 2016'ya kadar ankesörlü telefonlardan sık ve kısa görüşmeler yaptığı tespit edilen Karaman'ın bu kişilerle darbe girişimi sonrası da yüz yüze görüştüğü tespit edildi.

Yabancı eşle evlendiğini saklamış

Kazakistan uyruklu "Nina" isimli eşiyle evlenmeden önce "yabancıyla evleneceği"ni Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirmesi gerekirken saklayan Karaman'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'ne giderken, lüks yatındaki Türk bayrağını indirerek Kazakistan bayrağıyla limana yanaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Karaman'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'ne giriş yaptığı sırada Yunan askerlerince karşılandığı öğrenildi.

Karaman'ın bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu da iddia edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti. İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 98 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılarla, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından "abiler"in ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlarından aradıkları da belirlenmişti.

İzmir'de 2010-15 Temmuz 2016 arasında görev yapan TSK mensuplarından "mahrem abiler" tarafından aranan, örgüt toplantılarına çağrılan ve talimat verilen 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında yakalanarak tutuklandığı bilgisine ulaşılmıştı. Bu personelden bir kısmının Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kritik birimlerde subay ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Yüzbaşı Karaman'ın firarı

Hakkındaki yakalama kararını öğrenen Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman, eşini de yanına alarak kendilerine ait lüks yatla Mersin'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman'ın gözaltı kararının ardından kaçmasına ilişkin detaylı bir soruşturma başlatmıştı.