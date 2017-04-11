Yine çark etti... Kılıçdaroğlu 7 yıl önce attığı mini etek tweetini sildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 7 yıl önce paylaştığı mesajı sildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl önce sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden tepki çeken paylaşımını sildi.
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan skandal bir ifade kullanarak, "İşine geldi mi Allah’a sığınacaksın, işine geldi mi Bodrum’da mini etekli kadınları partine kaydedeceksin. Yeter ki çark dönsün düzen sürsün" demişti.
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