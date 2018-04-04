Kılıçdaroğlu askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde TSK'nın Afrin'e girmemesi gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in Afrin zaferini hazmedemedi. Terör yuvalarının temizlenmesini 'Türkiye savaş' istiyor algısıyla dillendiren, operasyonun başlamasının ardından ''TSK Afrin merkezine gimemeli'' gibi skandal açıklamalara imza atan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek askerlerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı.

HENDEKÇİ TERÖRİSTLERE 'ARKADAŞ', ASKERE MORAL VERENLERE HAKARET

Türkiye'nin sınırdaki halkları terör zulmünden kurtarmak için başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde, “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” diyen Kılıçdaroğlu, operasyon devam ederken de TSK’nın Afrin kent merkezine girmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'e destek veren ünlülere yağdırdığı hakaretler akıllara hendek kazarak asker ve polisimizi şehit eden terörislere "Barikatları kuran arkadaşlara diyorum ki lütfen vasiyeti yerine getirin." şeklindeki çağrısını getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun hazımsızlığı kürsüden böyle yansıdı