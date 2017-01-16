Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli çarşamba günü görüşecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişiklik teklifiyle ilgili randevu talebini kabul etti.
- AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12.00'de Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi.
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