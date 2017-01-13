Kelkitlioğlu, bugünkü köşe yazısında şu cümlelere yer verdi:

Geçen hafta içi CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bizi pazartesiden itibaren görün” deyince, neyi kastettiğini çok merak etmiştim. Pazartesi Meclis, anayasa değişikliği maddelerini görüşmeye başlayacaktı, bunu biliyorduk. Olsa olsa Kılıçdaroğlu ve partisi, demokratik bir kampanyanın startını verebilir diye düşündüm.

Ancak, Kılıçdaroğlu’nun o açıklamasıyla neyi hedeflediğini çok geçmeden öğrendik. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu ve adamları, FETÖ’nün bile başaramadığı Gazi Meclis’i işgal etmeye çalıştılar. Son yaşananlar ise kabul edilebilir cinsten değil. Kılıçdaroğlu, Genel Kurul salonuna geliyor ve adamlarına ‘kürsüyü yıkın’ talimatı veriyor. Bunun üzerine Meclis’in ve milletvekillerinin hali malum.