Çetin: Kılıçdaroğlu, bir anda genel başkan olup, meydanlarda FETÖ'cüleri alkışlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ismi ve politikalarına isyan büyüyor. Göreve geldiği günden bu yana parti içi kutuplaşmaları önleyemeyen Kılıçdaroğlu için tehlike çanları çalıyor. Geçtiğimiz gün Onur Öymen'in yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından 30 yıllık CHP'li, teşkilatın gençlik kolları başkanlığından İstanbul il yöneticiliğine bir çok kademesinde görev yapan Zeki Çetin "Taban isyan ediyor. Artık belli konularda açıklama ve parti çizgisinde netlik istiyoruz" dedi.

CHP TARİHİNDE BÖYLE BİR OLAY YOK

Çetin "Kılıçdaroğlu'nun parti derinliği yok. Tecrübesi yok. Bir anda Genel Başkan oldu. Kaset konusunda konuşmuyor. Danışmanı FETÖ'cü çıktı. Onunla ilgili de konuşmuyor. Miting meydanlarında FETÖ'cüleri alkışlatıyor. Artık CHP tabanı isyan noktasında" dedi.(Sabah)