Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili Barzani'ye destek verdi

Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna destek vermek için Türkiye'deki çeşitli kuruluşların oluşturduğu "Referanduma Destek Komitesi", 12 Ağustos'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan görüşmenin ardından açıklama yapan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, "Görüşme oldukça olumlu bir atmosferde geçti. Olumlu bir görüşme oldu" demekle yetinmişti.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ekipte bulunan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, CHP lideri ile görüşmelerinin detaylarını 1 Eylül günü Kurdistan24 adlı internet sitesinde anlattı.

REFERANDUM HAKTIR

Kılıçdaroğlu'nun bağımsızlık referandumuna yaklaşımıyla ilgili bilgi veren Çiftyürek, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini büyük bir dikkatle dinlediğini vurgulayarak, şunları belirtti: "Kemal Kılıçdaroğlu görüşmemizde bütün milletlerin olduğu gibi Güney'in de referanduma gitmeye hakları olduğunu söyledi."

Referandumun ilan biçimiyle ilgili CHP liderinin çekincelerinin olduğunu aktaran Çiftyürek, Kılıçdaroğlu'nun "Ama bu karar alınmadan önce hem içteki taraflar hem de dıştaki tarafların katılımıyla bir konferansın gerçekleştirilmesini isterdik" dediğini aktardı.

CHP'DEN YALANLAMA YOK

Sinan Çiftyürek'in açıklamaları üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın 'referandum haktır' ifadeleri doğru mu" sorusunu yöneltilen CHP liderinin Basın Danışmanı Okan Konuralp, bu ifadeleri yalanlamadı. Konuralp, "Böyle bir görüşmeye ilişkin bilgim yok. Resmi ya da gayrıresmi bir görüşme olsa bilirdim" dedi.

CHP liderini ziyaret eden heyetin içinde PSK Genel Başkanı Mesut Tek, PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek ve Azadi Haraketi Sözcüsü Sıtkı Zilan gibi isimler bulunuyor. (Aydınlık)