Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Tüfenkci'ye taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'ye taziyelerini iletti.
- AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye taziyelerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bakan Tüfenkci'yi telefonla aradı.
Görüşmede, Ayşe Tüfenkci'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
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