Kılıçdaroğlu'ndan İHA çarkı

Terörle amansız mücadele eden Hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yalan ve iftirayla yıpratmayı hedefleyen CHP, teröristlere destek açıklamaları yaptı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "SİHA'larla siviller vuruldu" yalanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

Kılıçdaroğlu 19 Haziran 2012: Sizin İHA'nız yok mu?

Kılıçdaroğlu 12 Eylül 2017 (bu sabah): Terörist de olsalar neden vuruyorsunuz? pic.twitter.com/yFyY6x1NJx — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 12 Eylül 2017

"TERÖRİST DE OLSALAR NEDEN VURUYORSUNUZ?"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir TV kanalında SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını söyledi. Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada adeta teröre destek verdi. CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİ YÜZLÜ TUTUM"

Kılıçdaroğlu'nun, 19 Haziran 2012 tarihinde partisinin grup toplantısında, Dağlıca saldırısının ardından İHA'ların teröristlerle mücadelede aktif kullanılmadığı yönünde eleştirilerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefinin ABD ve Avrupa'nın da rahatsız olduğu yerli ve milli silahlar olduğu anlaşılıyor.