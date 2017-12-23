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Kılıçdaroğlu, İzmit'in Kocaeli’nin ilçesi olduğunu unutarak bir gafa daha imza attı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'in Kocaeli’nin ilçesi olduğunu unuttu.

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Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gölcük ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir ortak hedeflerinin olduğunu belirterek sözleriyle başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gafa daha imza attı. Kılıçdaroğlu, İzmit'in Kocaeli’nin ilçesi olduğunu unuttu.
 
‘İzmit Büyükşehir’ gafı
 
Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş çizdiği resmi hediye etti.

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