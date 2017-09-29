Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten köstebek trafiği
FETÖ’den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu’nun CHP’li avukatı Celal Çelik, devlet yetkililerinin hesaplarını usulsüz incelediği için ihraç edilen Maliye Başmüfettişi Kaçar’la bin 659 kez görüşmüş.
Sabah'ın haberine göre FETÖ avukat yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Celal Çelik'in, devlet yetkililerinin hesaplarını usulsüz olarak incelediği gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen Maliye Bakanlığı Başmüfettişi Hamza Kaçar'la bin 659 defa görüştüğü ortaya çıktı. Hamza Kaçar'ın, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Başmüfettişi iken aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (başbakan olduğu dönemde), Ahmet Necdet Sezer, bakanlar, muhalefet parti genel başkanları (Deniz Baykal, Devlet Bahçeli) ve işadamlarının hesaplarını usulsüz olarak inceleyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li milletvekillerine ilettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı. Celal Çelik'in, Maliye Bakanlığı başmüfettişliğinden ihraç edildikten sonra 2012'den bu yana Hamza Kaçar'la bin 659 defa görüşmesinin incelendiği öğrenildi. Kamu görevinden ihraç edilen Hamza Kaçar'ın, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulunduğu ancak başvurusunun kabul edilmediği ifade ediliyor. Bu arada 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınan Celal Çelik sevk edildiği hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak salıverildi..
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