Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Fatih Gürsu 28 bin defa ByLock kullandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'a FETÖ üyeliğinden verilen 10.5 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Gürsul'un FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a 28 bin kez erişim sağladığı vurgulandı. Ana muhalefet partisi genel başkanı başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilen Gürsul'un, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapıldığı kaydedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık'ta açıkladığı kararda Gürsul'u FETÖ üyeliğinden 10.5 yıl hapis cezasına çarptırmış, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel'e 9 yıl hapis cezası vermişti. Turgay Atasoy ise 7,5 yıl ceza almıştı. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin 21 sayfalık gerekçeli kararını da tamamladı. Taraflara tebliğ edilmeye başlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, üniversitelerdeki yapılanması, sanıklara yönelik suçlamalar, deliller ve savunmalara değinildi.

KONUMU ETKİLİ OLDU

Gerekçeli kararın Gürsul'la ilgili bölümünde "Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışmayla ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak, cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir" denildi. Gürsul'a verilen cezada artırım yapılması ise şu şekilde gerekçelendirildi: "Sanığın ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır"

BYLOCK TRAFİĞİ

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'a da yer verildikten sonra, sanıkların bu programı kullandıklarına dair bilgilere yer verildi. Tutuklu sanık Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı aktarıldı. ByLock programının kullanılmasını FETÖ'ye üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan Yargıtay kararlarına atıf yapıldıktan sonra, sanıkların bu örgüte üye olduğu yönünde mahkeme heyetinde kanaat oluştuğu dile getirildi.

Kaynak: SABAH