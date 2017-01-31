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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul, hakkında istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Aralarında Gürsul'un da bulunduğu 10 şüphelinin soruşturma kapsamında tutuklandığı, 7 kişinin ise firari olduğu, bu nedenle yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatılan iddianamede, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı.

Örgütün İÜ'ye yönelik yapılanmasına ilişkin açılan davayla birleştirilmesi talep edilen iddianame, Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, örgütün İÜ'deki yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 5'i firari 45 sanık hakkında açılan ilk davanın duruşması 13 Şubat'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

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