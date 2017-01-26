Kýlýçdaroðlu'nun dokunulmazlýk dosyasý TBMM'ye sunuldu

Bilim insanlarýný heyecanlandýran kanser ilacý

Dünyada her yýl lösemi teþhisi konulan binlerce insan var. Ancak diðer kanser türlerine nazaran bu tür için geliþmiþ tedavi yöntemleri mevcut deðil. Ancak Venetoclax isimli yeni geliþtirilen ilaç bu konuya el koyacak gibi duruyor.