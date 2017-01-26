Kýlýçdaroðlu'nun dokunulmazlýk dosyasý TBMM'ye sunuldu
CHP Genel Baþkaný, Ýzmir Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu'nun da aralarýnda bulunduðu 13 milletvekiline ait dokunulmazlýk dosyasý, TBMM Baþkanlýðýna sunuldu.
- AA
Kýlýçdaroðlu'nun yaný sýra HDP Ýstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ýzmir Milletvekili Ertuðrul Kürkcü, HDP Þýrnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancýoðlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, CHP Adana Milletvekili Ýbrahim Özdiþ, HDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz, HDP Batman Milletvekili Ayþe Acar Baþaran, HDP Diyarbakýr Milletvekili Sibel Yiðitalp, HDP Þanlýurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Aydýn Milletvekili Hüseyin Yýldýz'ýn Yasama Dokunulmazlýðýnýn Kaldýrýlmasý Hakkýnda Baþbakanlýk Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Gelen dokunulmazlýk dosyalarýnda, Kýlýçdaroðlu ile Kürkcü'nün ikiþer fezlekesi bulunuyor.
Bu fezlekeler, hakkýnda dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin Anayasa deðiþikliði kanunu uyarýnca milletvekillerinin yargýlanmalarý amacýyla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet Bakanlýðýna gönderilmesinden sonra, TBMM Baþkanlýðýna ulaþan ilk dosyalar olma niteliði taþýyor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargýlanmalarý devam ediyor.
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