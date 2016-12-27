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İştar Gözaydın Savaşır tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ne aday gösterdiği Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır FETÖ'den tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KILIÇDAROĞLU ANAHTAR LİSTEYE KOYARAK ADAY GÖSTERMİŞTİ

Tutuklular arasında, KHK ile meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. İştar'ın CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi. Prof. İştar Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne anahtar listeye koyarak aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti.

FETÖ'NÜN KANALINDA ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPIYORDU

İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul da FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı..

Kaynak: A Haber

 
 

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