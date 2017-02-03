Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği CHP'li vekilden pişkin açıklama: İstifa etmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1,2 milyon TL'lik haberleşme faturasıyla herkesin tepkisini toplayan CHP Adana Milletvekili Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi. CHP'li Türkmen'in Kılıçdaroğlu'na istifa etmeyeceğini söylediği iddia edildi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevinden istifasını istedi. Dün gece bu kararı Elif Doğan'a ileten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sert bir tepki ile karşılaştığı öğrenildi. "Ben yanlış bir şey yapmadım, istifa etmem doğru olmaz" diyen Elif Doğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım var ama bu istifa çağrısına olumlu karşılık vermeyeceğim" şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.(Sabah)
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