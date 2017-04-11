Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi telefon etti, tanklar yolu açtı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde saat 23.00 sularında birçok tank ve askeri araç Atatürk Havalimanı'nın çeşitli noktalarını tuttu. Darbeci askerler VIP nizamiyesi önüne de saat 23.13 civarında intikal etti. İki tank giriş ve çıkışları kapattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 21.50'de Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun uçağı saat 23.00 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. CHP Genel Başkanı'nın VIP binasına girişi ise 23.17'de gerçekleşti. Hemen çıkışa yönelen Kılıçdaroğlu birden yanındakilerce durduruldu. Yakın koruması bir şeyler anlattıktan sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler dışarı çıkmaktan vazgeçti. Hep birlikte 23.18'de VIP toplantı salonuna geçen CHP heyeti burada bir süre bekledi.

Bu anlarda iki tank VIP nizamiyesi önünde bekliyordu. Saat 22.22 sularında tankların yanına 'çakar'lı bir araç yaklaştı. Askerlerle bir diyalog yaşandı ve iki tank bir anda çalıştı. 23.23'te iki tank VIP nizamiyesini terk etmek üzere hareket etti. Saat 23.29'da ise VIP salonundaki CHP Genel Başkanı ve beraberindekiler hareketlendi.

O anda olay yerinde bulunan Başbakan Baş Danışmanı Abdulkadir Özkan, "Kemal Kılıçdaroğlu VIP'e girdikten sonra çıkar gibi yaptı ve birden karar değiştirip VIP toplantı salonuna geçti. Ben de oradaydım. Korumaları çok telaşlıydı. Yoğun telefon trafiği yapıyorlardı. 10-15 dakika bekledikten sonra korumaların bir işareti üzerine aniden hareketlendiler. Bir yerden haber gelmiş gibiydi" dedi.

Darbeciler 23.13'te VIP nizamiye önüne iki tankla geldi ve VIP giriş-çıkışını kapattı.

Tankların ayrılmasından sadece 6 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu VIP'ten çıkış yaptı.

Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülere göre Kılıçdaroğlu beraberindekilerle 23.29'da VIP'ten ayrıldı. Tam 166 metre uzaklıktaki VIP nizamiyesine ulaştığında saatler 23.30'u gösteriyordu. Tanklar oradan ayrılmış ve Kılıçdaroğlu kontrollü şekilde Atatürk Havalimanı'nı terk etmişti. Yani darbeciler Kılıçdaroğlu'na özel yol açmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ya da korumalarının yolun darbecilerce açılması için kiminle ya da kimlerle görüştüğü ise henüz bilinmiyor.

Darbecilere ait tanklar saat 23.23'te bir anda nizamiyenin önünden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyu 23.30'da tankların daha önce kapattığı noktadan geçti.